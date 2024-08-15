Есть крутые инициативы - делитесь: Кравченко встретился с участниками Молодежного форума Киевщины

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко встретился с участниками Молодежного форума. Это 70 юношей и девушек - проактивная молодежь, представители молодежных центров, пространств, советов, передает УНН.

"В жизни нет ничего невозможного! Это ежедневно доказывает молодежь Киевщины. Они не боятся мечтать, действовать и достигать своих целей. Ставят перед собой амбициозные задачи и их реализуют. От стартапов, сбора дронов для военных до социальных инициатив, от спорта до искусства. Наши юноши и девушки создают новые возможности, меняют мир к лучшему и вдохновляют других. И своим оптимизмом заряжают всех!" - сказал Руслан Кравченко.

Начальник Киевской ОВА также добавил, что старается максимально поддерживать молодежные инициативы. "Имеете крутые молодежные инициативы - делитесь! Вместе меняем Киевскую область!" - добавил он.

Кравченко вручил премии за особые достижения в развитии Киевщины 14 юношам и девушкам.

По завершению торжественной составляющей форума "Молодежь - авангард перемен. Свободные мечтать" участники присоединятся к различным образовательно-культурологических активностей в его рамках на других локациях Киевщины.