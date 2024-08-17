Дроны, спецтехника, карета скорой помощи: Броварская громада передала очередную партию помощи украинской армии (видео)
Киев • УНН
Громада Броваров передала подшефным военным подразделениям четыре мини-экскаватора, дроны и карету скорой помощи. Техника уже доставлена на передовую для усиления обороноспособности.
Громада Броваров передала очередную партию помощи подшефным военным подразделениям на передовую. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.
Военным подразделениям было передано четыре мини-экскаватора для строительства фортификационных сооружений, различные модификации дронов и два пульта управления к ним, карета скорой помощи.
Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко отметил, что помощь подшефным военным подразделениям является приоритетом областной власти, и поблагодарил все громады региона за то, что приобщаются к этому процессу.
Городской голова Броваров Игорь Сапожко подчеркнул, что оказанная помощь уже доставлена военным.
"На днях наша громада снова направила помощь нашим ребятам в самые горячие точки фронта. Техника, дроны, карета скорой помощи уже доставлены по назначению.
Спасибо каждому жителю громады, кто своим трудом наполняет бюджет и дает возможность действенно помогать нашим Воинам", - написал Сапожко.
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