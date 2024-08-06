Будем уничтожать врагов эффективнее - Третья штурмовая получила от громады Броваров новые дроны
Киев • УНН
Громада Броваров передала 39 дронов "Мавик-3" Третьей отдельной штурмовой бригаде. Бойцы поблагодарили за поддержку, а городской голова Игорь Сапожко выразил благодарность военным за их мужество.
Третья отдельная штурмовая бригада получила от громады Броваров почти 40 дронов "Мавик-3". Бойцы поблагодарили жителей города за поддержку. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.
"От имени бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады выражаем благодарность Броварской городской территориальной громаде за приобретение дронов "Мавик -3" в количестве 39 штук. Благодаря этим дронам наши бойцы будут уничтожать врагов эффективнее", - говорит военнослужащий на видео.
Городской голова Броваров поблагодарил бойцов за мужество
"Мы благодарим ребят за мужество и выдержку!" - написал Игорь Сапожко.
Громада Броварів передала ще 50 дронів українським захисникам25 июля 2024, 09:14 • 16316 просмотров