Будем уничтожать врагов эффективнее - Третья штурмовая получила от громады Броваров новые дроны

Третья отдельная штурмовая бригада получила от громады Броваров почти 40 дронов "Мавик-3". Бойцы поблагодарили жителей города за поддержку. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

"От имени бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады выражаем благодарность Броварской городской территориальной громаде за приобретение дронов "Мавик -3" в количестве 39 штук. Благодаря этим дронам наши бойцы будут уничтожать врагов эффективнее", - говорит военнослужащий на видео.

Городской голова Броваров поблагодарил бойцов за мужество

"Мы благодарим ребят за мужество и выдержку!" - написал Игорь Сапожко.

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