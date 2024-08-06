Будем уничтожать врагов эффективнее - Третья штурмовая получила от громады Броваров новые дроны

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

  •  66247 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

  •  58666 просмотра
В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

  •  99063 просмотра
россияне нанесли удар по центру Харькова - ОВА

россияне нанесли удар по центру Харькова - ОВА

  •  52969 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  103346 просмотра
публикации
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  20232 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  103346 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  153360 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  163242 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  151590 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

  •  101918 просмотра
Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

5 августа 2024, 14:01  •  98075 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

5 августа 2024, 12:12  •  107897 просмотра
Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

5 августа 2024, 12:00  •  103886 просмотра
Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

5 августа 2024, 03:09  •  109064 просмотра
Актуальное
Будем уничтожать врагов эффективнее - Третья штурмовая получила от громады Броваров новые дроны

Будем уничтожать врагов эффективнее - Третья штурмовая получила от громады Броваров новые дроны

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 14:33  •  6432 просмотра

Read in English

Громада Броваров передала 39 дронов "Мавик-3" Третьей отдельной штурмовой бригаде. Бойцы поблагодарили за поддержку, а городской голова Игорь Сапожко выразил благодарность военным за их мужество.

Третья отдельная штурмовая бригада получила от громады Броваров почти 40 дронов "Мавик-3". Бойцы поблагодарили жителей города за поддержку. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

"От имени бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады выражаем благодарность Броварской городской территориальной громаде за приобретение дронов "Мавик -3" в количестве 39 штук. Благодаря этим дронам наши бойцы будут уничтожать врагов эффективнее", - говорит военнослужащий на видео.

Городской голова Броваров поблагодарил бойцов за мужество

"Мы благодарим ребят за мужество и выдержку!" - написал Игорь Сапожко.

Громада Броварів передала ще 50 дронів українським захисникам25 июля 2024, 09:14 • 16316 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Киевская область
dji-mavicDJI Mavic
brovariБровары
polshaПольша
Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
  •  42722 просмотра

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
  •  84848 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
  •  70316 просмотра

Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
  •  75050 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия

Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
  •  75313 просмотра

Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
  •  97439 просмотра

Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Эксклюзив
F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
5 августа 2024, 14:15  •  113534 просмотра

F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
5 августа 2024, 13:19  •  107512 просмотра

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Эксклюзив
F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт
5 августа 2024, 13:15  •  106396 просмотра

F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС
5 августа 2024, 10:59  •  91435 просмотра

Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС

Популярные

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  103346 просмотра
россияне нанесли удар по центру Харькова - ОВА

россияне нанесли удар по центру Харькова - ОВА

  •  52969 просмотра
В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

  •  99063 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

  •  58666 просмотра
Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

  •  66247 просмотра

Публикации

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  20232 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  103346 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  153360 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  163242 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  151590 просмотра

Война

российский удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 10

российский удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 10

  •  1615 просмотра
Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, есть жертвы

Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, есть жертвы

  •  3326 просмотра
Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

  •  4652 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты усилили атаки на Торецком направлении

Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты усилили атаки на Торецком направлении

  •  12025 просмотра
В оккупированном Крыму произошел пожар на одном из аэродромов - СМИ

В оккупированном Крыму произошел пожар на одном из аэродромов - СМИ

  •  13047 просмотра

политика

Прицкер уходит с должности: в Госдепе рассказали, к кому перейдут полномочия от спецпредставителя по восстановлению Украины

Прицкер уходит с должности: в Госдепе рассказали, к кому перейдут полномочия от спецпредставителя по восстановлению Украины

  •  3328 просмотра
Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

  •  8455 просмотра
Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

  •  8141 просмотра
Зеленский подписал закон об организации работы судов

Зеленский подписал закон об организации работы судов

  •  8522 просмотра
Порошенко хочет к сыновьям в Лондон: внес законопроект, позволяющий нардепам свободно путешествовать за границу - Олещук

Порошенко хочет к сыновьям в Лондон: внес законопроект, позволяющий нардепам свободно путешествовать за границу - Олещук

  •  13678 просмотра

Война

российский удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 10

российский удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 10

  •  1615 просмотра
Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, есть жертвы

Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, есть жертвы

  •  3326 просмотра
Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

  •  4652 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты усилили атаки на Торецком направлении

Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты усилили атаки на Торецком направлении

  •  12025 просмотра
В оккупированном Крыму произошел пожар на одном из аэродромов - СМИ

В оккупированном Крыму произошел пожар на одном из аэродромов - СМИ

  •  13047 просмотра

политика

Прицкер уходит с должности: в Госдепе рассказали, к кому перейдут полномочия от спецпредставителя по восстановлению Украины

Прицкер уходит с должности: в Госдепе рассказали, к кому перейдут полномочия от спецпредставителя по восстановлению Украины

  •  3328 просмотра
Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

  •  8455 просмотра
Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

  •  8141 просмотра
Зеленский подписал закон об организации работы судов

Зеленский подписал закон об организации работы судов

  •  8522 просмотра
Порошенко хочет к сыновьям в Лондон: внес законопроект, позволяющий нардепам свободно путешествовать за границу - Олещук

Порошенко хочет к сыновьям в Лондон: внес законопроект, позволяющий нардепам свободно путешествовать за границу - Олещук

  •  13678 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  105501 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  109827 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  123728 просмотра

Экономика

Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

  •  8455 просмотра
Как получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса: сериал для ветеранов на Дія.Освіта

Как получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса: сериал для ветеранов на Дія.Освіта

  •  4745 просмотра
Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

  •  8141 просмотра
Инвестиции в ОВГЗ в июле увеличены на 16 млрд грн, средства пойдут на нужды государства в условиях войны - Минфин

Инвестиции в ОВГЗ в июле увеличены на 16 млрд грн, средства пойдут на нужды государства в условиях войны - Минфин

  •  10138 просмотра
Завтра в Украине отключать свет не планируют - Укрэнерго

Завтра в Украине отключать свет не планируют - Укрэнерго

  •  11348 просмотра

Киев

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

  •  4652 просмотра
"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

  •  18275 просмотра
В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

  •  16478 просмотра
Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

  •  19239 просмотра
Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

  •  20928 просмотра