Одно из военных подразделений Сил обороны Украины получило от Броварской громады 50 FPV-дронов, которые были закуплены за средства городского бюджета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

Детали

"Сегодня передали 50 FPV-дронов для одного из военных подразделений, которые защищают Украину от агрессоров.

Пусть наша помощь станет действенным вкладом в общее дело приближения Великой Победы!", - написал Игорь Сапожко.

Напомним

Недавно в рамках обмена в Украину вернулся защитник из Броваров Геннадий Кашпур, который находился во вражеском плену с марта прошлого года.