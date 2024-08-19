Пополнение обменного фонда, отчет ISW и минуснутые мосты: ситуация в курской области рф

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил об успешном выполнении задач на Курском направлении и пополнении обменного фонда для возвращения украинских военных из плена. Тем временем ISW подтверждает дальнейшее продвижение украинских сил в курской области, а российские "военкоры" заявляют о якобы уничтожении третьего и последнего моста через реку Сейм в курской области, пишет УНН.

Детали

"Курское направление. Подразделения Сухопутных войск успешно выполняют поставленные задачи. Продолжаем пополнять обменный фонд, что позволит быстрее вернуть наших ребят из плена. Спасибо всем за работу. Работаем дальше!" - написал в Telegram генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ, распространив видео, по его словам, 22-й отдельной механизированной бригады.

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Между тем ISW в новом отчете указал на дальнейшее продвижение украинских сил в курской области. "18 августа украинские силы продолжили наступление по всему своему выступу в курской области и немного продвинулись на юго-восток от суджи", - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщается, российские "военкоры" заявляют о якобы уничтожении третьего и последнего моста через реку Сейм в курской области. Как утверждается, речь идет о мосте в районе населенного пункта карыж, официально это пока не подтверждали.

В сети даже распространяли фото, однако, в украинских пабликах начали появляться сообщения, что, по данным некоторых источников, предположительно, фото другого моста из той же области.

"Если информация подтвердится, это означает, что в курской области разрушены все три моста, которые служили снабжением для российской армии. Теперь российские военные на юге глушковского района будут вынуждены использовать переправы и пантонные мосты", - указывает издание "Настоящее время".

У Повітряних силах показали відео авіаудару по другому мосту через Сейм на курщині.