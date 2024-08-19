рф заявляет о сбитии ночью 4 дронов в двух регионах

российское минобороны заявило о якобы сбитии четырех БПЛА над курской и белгородской областями в ночь на 19 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями белгородской и курской областей", - говорится в сообщении минобороны рф.

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В рф продолжается тушение пожара на нефтебазе "ФГКУ комбинат „Кавказ" в городе пролетарск ростовской области, которая была атакована украинскими дронами-камикадзе в ночь на воскресенье. Для ликвидации огня привлечены три пожарных поезда.

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