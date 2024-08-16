ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в курской области рф - СМИ

Силы обороны Украины, которые контролируют часть курской области рф, уничтожили мост через реку Сейм вблизи поселка Глушково. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мост уничтожили с помощью ракет для того, чтобы разрушить российские логистические пути и отрезать Глушковский район от приграничья до реки Сейм.

Местные уже публикуют фото уничтоженного моста.

Реакція рф на події на курщині повільна і розсіяна - головком сил НАТО в Європі

Дополнение

Аналитики добавляют, что для полной изоляции территории, которую контролируют ВСУ, от РФ нужно уничтожить еще 2 моста - в Званном и Кариже.

В росСМИ уже распространяется информация о попытках ударов по мосту вблизи Званного.

Напомним,

Заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии подполковник Маттиас Пуусепп заявил, что Украина смогла скрыть свои планы подготовки к операции в Курской области, благодаря чему был достигнут эффект неожиданности. Учитывая это рф пока не может провести контрнаступление в курской области.