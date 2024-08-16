ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в курской области рф - СМИ
Киев • УНН
Украинские силы обороны разрушили мост через реку Сейм вблизи Глушково в Курской области РФ. Это сделано для нарушения российских логистических путей и изоляции части территории, контролируемой ВСУ.
Силы обороны Украины, которые контролируют часть курской области рф, уничтожили мост через реку Сейм вблизи поселка Глушково. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что мост уничтожили с помощью ракет для того, чтобы разрушить российские логистические пути и отрезать Глушковский район от приграничья до реки Сейм.
Местные уже публикуют фото уничтоженного моста.
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Аналитики добавляют, что для полной изоляции территории, которую контролируют ВСУ, от РФ нужно уничтожить еще 2 моста - в Званном и Кариже.
В росСМИ уже распространяется информация о попытках ударов по мосту вблизи Званного.
Напомним,
Заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии подполковник Маттиас Пуусепп заявил, что Украина смогла скрыть свои планы подготовки к операции в Курской области, благодаря чему был достигнут эффект неожиданности. Учитывая это рф пока не может провести контрнаступление в курской области.