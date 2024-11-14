В Минобороны озвучили количество людей, которые работают в ТЦК

В Украине в ТЦК сейчас работает 36 тыс. человек, среди которых почти 7 тыс. гражданских. Также среди военных есть ограниченно годные. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, работает ли в ТЦК около 100 тыс. человек, Лазуткин ответил: «В ТЦК работает сейчас 36 тыс. человек, среди которых почти 7 тыс. это гражданские. Также среди военных есть ограниченно годные, довольно много таких людей. Есть около 3 тыс. женщин».

Добавим

В апреле этого года президент Владимир Зеленский подписал закон № 10313 об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Документ отменяет статус «ограниченно годный», отныне есть только две категории «годный» и «непригодный» к военной службе.

Дополнение

Нардеп Юлия Яцык, которая входит во временно следственную комиссию по защите прав военнослужащих заявляла, что подан отчет, в котором предлагается расформировать ТЦК. По ее словам, из численности сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад.

В апреле этого года командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявлял, что большинство работников ТЦК - это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились.

Из работников ТЦК бригады не создаются, а по военнослужащим распоряжений не поступало - представитель областного терцентра комплектования