Из работников ТЦК бригады не создаются, а по военнослужащим распоряжений не поступало - представитель областного терцентра комплектования

Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин пояснил, что в составе ТЦК и СП есть работники, а также отдельно - военнослужащие. Первые могут быть задействованы только как условные строительные бригады.

Передает УНН со ссылкой на пресс-конференцию Полтавской ОВА.

Детали

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, что из работников ТЦК никаких бригад создать невозможно.

Работники (ТЦК) - это гражданские лица. Из них можно создать, я не знаю. Строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК никаких бригад не может быть создано. Относительно военнослужащих, никаких распоряжений на расформирование не поступало - заверил чиновник.

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