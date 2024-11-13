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Из работников ТЦК бригады не создаются, а по военнослужащим распоряжений не поступало - представитель областного терцентра комплектования

Из работников ТЦК бригады не создаются, а по военнослужащим распоряжений не поступало - представитель областного терцентра комплектования

Киев  •  УНН

 • 4636 просмотра

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Роман Истомин пояснил, что из гражданских работников ТЦК невозможно создать бригады, только условные строительные. По военнослужащим ТЦК распоряжений о расформировании не поступало.

Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин пояснил, что в составе ТЦК и СП есть работники, а также отдельно - военнослужащие. Первые могут быть задействованы только как условные строительные бригады.

Передает УНН со ссылкой на пресс-конференцию Полтавской ОВА.

Детали

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, что из работников ТЦК никаких бригад создать невозможно.

Работники (ТЦК) - это гражданские лица. Из них можно создать, я не знаю. Строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК никаких бригад не может быть создано. Относительно военнослужащих, никаких распоряжений на расформирование не поступало

 - заверил чиновник.
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В ВР предлагают расформировать ТЦК и создать рекрутинговые центры: что известно12 нояб. 2024, 14:39 • 29441 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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