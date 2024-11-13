Из работников ТЦК бригады не создаются, а по военнослужащим распоряжений не поступало - представитель областного терцентра комплектования
Киев • УНН
Роман Истомин пояснил, что из гражданских работников ТЦК невозможно создать бригады, только условные строительные. По военнослужащим ТЦК распоряжений о расформировании не поступало.
Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин пояснил, что в составе ТЦК и СП есть работники, а также отдельно - военнослужащие. Первые могут быть задействованы только как условные строительные бригады.
Передает УНН со ссылкой на пресс-конференцию Полтавской ОВА.
Детали
Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, что из работников ТЦК никаких бригад создать невозможно.
Работники (ТЦК) - это гражданские лица. Из них можно создать, я не знаю. Строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК никаких бригад не может быть создано. Относительно военнослужащих, никаких распоряжений на расформирование не поступало
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