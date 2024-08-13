На Киевщине завершается строительство первого в Украине инклюзивного городка для воинов: ключи от домов получат в конце августа

В Киевской области завершается строительство уникального жилого комплекса для воинов-героев, которые в результате ранений получили существенные физические повреждения. Это первый и пока единственный такой комплекс в Украине. Уже в конце августа военные получат ключи от жилья. Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Вручил 17 сертификатов на дома в комплексе ветеранам и их семьям. Это наши Герои из 3 штурмовой бригады, 114 бригады ТРО, 72 бригады им. Черных Запорожцев, 1 отдельной танковой бригады. Имел честь от себя лично и всех жителей Киевщины поблагодарить наших невероятным военным и семьям погибших бойцов за борьбу против российских оккупантов. Ранее два сертификата получили бойцы ГУР" - рассказал Кравченко.

Всего в комплексе 56 домов. Строительство финансирует БФ Андрея Засухи и ФК "Колос Ковалевка".

Как заверил Кравченко, уже в конце августа военные получат ключи от домов. Жилье будет передано им в собственность. Сейчас идет оформление всех документов.

В инклюзивном жилом комплексе все продумано до мелочей. Есть все для комфортной жизни, свободного передвижения и досуга. Сейчас строительные работы на финишной прямой. В домах будет сделан ремонт, установят кухонную мебель, обустроят ванную и санузел.

Поставил перед всей нашей командой задачу сделать все, чтобы наши Герои смогли быстро адаптироваться. Речь идет о помощи в трудоустройстве, зачислении детей в садики и школы, которые находятся рядом. Чтобы дети могли посещать учебные заведения, благотворители планируют закупить автобус. Делаем все, чтобы те, кто положил свое здоровье ради Украины, а также семьи погибших Героев, не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Надеюсь, что уникальный пример Киевщины вдохновит других благотворителей помогать и строить аналогичные комплексы в других регионах Украины - подчеркнул начальник КОВА.

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