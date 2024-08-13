На Киевщине завершается строительство первого в Украине инклюзивного городка для воинов: ключи от домов получат в конце августа

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

  •  117184 просмотра
Байден обсудил с лидерами ЕС деэскалацию на Ближнем Востоке

Байден обсудил с лидерами ЕС деэскалацию на Ближнем Востоке

  •  92202 просмотра
Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

  •  105208 просмотра
Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

  •  109463 просмотра
Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

  •  118977 просмотра
публикации
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  57586 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  147316 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  136262 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  160954 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  159320 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

  •  62035 просмотра
Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

  •  81249 просмотра
Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

12 августа 2024, 10:06  •  104797 просмотра
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа 2024, 03:07  •  105365 просмотра
День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

11 августа 2024, 03:03  •  121156 просмотра
Актуальное
На Киевщине завершается строительство первого в Украине инклюзивного городка для воинов: ключи от домов получат в конце августа

На Киевщине завершается строительство первого в Украине инклюзивного городка для воинов: ключи от домов получат в конце августа

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 08:43  •  9274 просмотра

Read in English

В Киевской области завершается строительство уникального жилого комплекса для раненых военных. В конце августа 56 семей получат ключи от жилья в первом в Украине инклюзивном городке для защитников.

В Киевской области завершается строительство уникального жилого комплекса для воинов-героев, которые в результате ранений получили существенные физические повреждения. Это первый и пока единственный такой комплекс в Украине. Уже в конце августа военные получат ключи от жилья. Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН

Вручил 17 сертификатов на дома в комплексе ветеранам и их семьям. Это наши Герои из 3 штурмовой бригады, 114 бригады ТРО, 72 бригады им. Черных Запорожцев, 1 отдельной танковой бригады. Имел честь от себя лично и всех жителей Киевщины поблагодарить наших невероятным военным и семьям погибших бойцов за борьбу против российских оккупантов. Ранее два сертификата получили бойцы ГУР"

- рассказал Кравченко.

Всего в комплексе 56 домов. Строительство финансирует БФ Андрея Засухи и ФК "Колос Ковалевка". 

Как заверил Кравченко, уже в конце августа военные получат ключи от домов. Жилье будет передано им в собственность. Сейчас идет оформление всех документов. 

В инклюзивном жилом комплексе все продумано до мелочей. Есть все для комфортной жизни, свободного передвижения и досуга. Сейчас строительные работы на финишной прямой. В домах будет сделан ремонт, установят кухонную мебель, обустроят ванную и санузел.

Поставил перед всей нашей командой задачу сделать все, чтобы наши Герои смогли быстро адаптироваться. Речь идет о помощи в трудоустройстве, зачислении детей в садики и школы, которые находятся рядом. Чтобы дети могли посещать учебные заведения, благотворители планируют закупить автобус. Делаем все, чтобы те, кто положил свое здоровье ради Украины, а также семьи погибших Героев, не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Надеюсь, что уникальный пример Киевщины вдохновит других благотворителей помогать и строить аналогичные комплексы в других регионах Украины

- подчеркнул начальник КОВА.

У Київській області не має бути шкіл, що працюють повністю дистанційно: Кравченко поставив вимогу перед очільниками районів і громад8 августа 2024, 14:21 • 18013 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиевская область
3-ya-shturmovaya-brigada3-я штурмовая бригада
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
  •  15292 просмотра

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
  •  14325 просмотра

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
  •  48179 просмотра

Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
  •  56961 просмотра

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Эксклюзив
"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"
  •  61252 просмотра

"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
  •  147316 просмотра

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
  •  108538 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Эксклюзив
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
  •  107043 просмотра

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

Эксклюзив
Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов
  •  82905 просмотра

Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов

Эксклюзив
Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА
  •  62166 просмотра

Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА

Популярные

Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

Трамп: вторжение России в Украину произошло из-за политики Байдена

  •  118977 просмотра
Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

  •  109463 просмотра
Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

  •  105208 просмотра
Байден обсудил с лидерами ЕС деэскалацию на Ближнем Востоке

Байден обсудил с лидерами ЕС деэскалацию на Ближнем Востоке

  •  92202 просмотра
Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

Telegraph: Британия не разрешала ВСУ применять Storm Shadow в Курской области

  •  117184 просмотра

Публикации

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  57586 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  147316 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  136262 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  160954 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  159320 просмотра

Война

Правительство выделило 2,7 млрд грн на восстановление ряда населенных пунктов в прифронтовых регионах

Правительство выделило 2,7 млрд грн на восстановление ряда населенных пунктов в прифронтовых регионах

  •  1959 просмотра
Для школ будет три варианта наземных укрытий - Шмыгаль сообщил о решении правительства

Для школ будет три варианта наземных укрытий - Шмыгаль сообщил о решении правительства

  •  20462 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

  •  23927 просмотра
В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

  •  28621 просмотра
Усиленный комендантский час в Харьковской области будет действовать в 5 районах - ОВА

Усиленный комендантский час в Харьковской области будет действовать в 5 районах - ОВА

  •  28149 просмотра

политика

Правительство внесло изменения в программу "еОселя": украинцам до 25 лет уменьшили размер первого взноса до 10%

Правительство внесло изменения в программу "еОселя": украинцам до 25 лет уменьшили размер первого взноса до 10%

  •  46 просмотра
Правительство приняло решения для развития распределенной генерации: о чем идет речь

Правительство приняло решения для развития распределенной генерации: о чем идет речь

  •  1938 просмотра
Ковид напоминает о себе: правительство утвердило решение о специализированных больницах при карантине

Ковид напоминает о себе: правительство утвердило решение о специализированных больницах при карантине

  •  3607 просмотра
Пока нет никаких оснований, чтобы вводить электронные повестки в приложении "Резерв+" - Минобороны

Пока нет никаких оснований, чтобы вводить электронные повестки в приложении "Резерв+" - Минобороны

  •  8314 просмотра
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
Эксклюзив

  •  15350 просмотра

Война

Правительство выделило 2,7 млрд грн на восстановление ряда населенных пунктов в прифронтовых регионах

Правительство выделило 2,7 млрд грн на восстановление ряда населенных пунктов в прифронтовых регионах

  •  1959 просмотра
Для школ будет три варианта наземных укрытий - Шмыгаль сообщил о решении правительства

Для школ будет три варианта наземных укрытий - Шмыгаль сообщил о решении правительства

  •  20462 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

  •  23927 просмотра
В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

  •  28621 просмотра
Усиленный комендантский час в Харьковской области будет действовать в 5 районах - ОВА

Усиленный комендантский час в Харьковской области будет действовать в 5 районах - ОВА

  •  28149 просмотра

политика

Правительство внесло изменения в программу "еОселя": украинцам до 25 лет уменьшили размер первого взноса до 10%

Правительство внесло изменения в программу "еОселя": украинцам до 25 лет уменьшили размер первого взноса до 10%

  •  46 просмотра
Правительство приняло решения для развития распределенной генерации: о чем идет речь

Правительство приняло решения для развития распределенной генерации: о чем идет речь

  •  1938 просмотра
Ковид напоминает о себе: правительство утвердило решение о специализированных больницах при карантине

Ковид напоминает о себе: правительство утвердило решение о специализированных больницах при карантине

  •  3607 просмотра
Пока нет никаких оснований, чтобы вводить электронные повестки в приложении "Резерв+" - Минобороны

Пока нет никаких оснований, чтобы вводить электронные повестки в приложении "Резерв+" - Минобороны

  •  8314 просмотра
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
Эксклюзив

  •  15350 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  142123 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  143789 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  155024 просмотра

Экономика

Правительство внесло изменения в программу "еОселя": украинцам до 25 лет уменьшили размер первого взноса до 10%

Правительство внесло изменения в программу "еОселя": украинцам до 25 лет уменьшили размер первого взноса до 10%

  •  46 просмотра
Правительство приняло решения для развития распределенной генерации: о чем идет речь

Правительство приняло решения для развития распределенной генерации: о чем идет речь

  •  1938 просмотра
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
Эксклюзив

  •  14387 просмотра
Интерпайп Пинчука вместе с Укрнафтой могли нанести ущерб государству в особо крупном размере - определение ВАКС

Интерпайп Пинчука вместе с Укрнафтой могли нанести ущерб государству в особо крупном размере - определение ВАКС

  •  11822 просмотра
Ликвидность банковской системы остается на высоком уровне - НБУ

Ликвидность банковской системы остается на высоком уровне - НБУ

  •  13272 просмотра

Киев

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

  •  34489 просмотра
Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

  •  108592 просмотра
В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

  •  46572 просмотра
В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

  •  36349 просмотра
Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

  •  34544 просмотра