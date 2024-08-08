В Киевской области не должно быть школ, работающих полностью дистанционно: Кравченко поставил требование перед руководителями районов и громад

К началу нового учебного года капитально отремонтируют 8 укрытий, а до конца 2024 года запланировано завершить капремонты еще 12 укрытий. В Киевской области не должно быть школ, работающих полностью дистанционно. Об этом заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко и предупредил о "санкциях" громады, если дети со 2 сентября не выйдут на полноценное оффлайн обучение из-за отсутствия или неготовности укрытий, передает УНН.

"До начала нового учебного года осталось 24 дня. И именно 24 дня осталось у громад Киевщины, чтобы подготовить учебные заведения к обучению детей в оффлайн формате. Именно об этом говорил сегодня с главами районов и территориальных общин во время совещания по подготовке учебных заведений к новому 2024/2025 учебному году. Среди ключевых акцентов - вопрос завершения строительства новых и капремонтов существующих укрытий в учебных заведениях. В некоторых громадах есть вопросы по темпам строительства укрытий для школ и детсадов. В первую очередь это касается Немешаевской, Васильковской, Калиновской и Боярской территориальных громад", - сообщил Кравченко.

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По словам главы ОВА, до начала нового учебного года капитально отремонтируют 8 укрытий в Бориспольской, Броварской, Белоцерковской, Пирновской, Бышевской ТГ. А до конца 2024 года запланировано завершить капремонты еще 12 укрытий: Бориспольская ТГ - 1, Гирска ТГ - 2, Золочевская ТГ - 1, Калитянская ТГ - 2, Иванковская ТГ - 1, Полесская (реконструкция) - 1, Богуславская - 1, Феодосиевская - 1, Броварская - 1, Боярская - 1.

"При подготовке учебных заведений к новому учебному году начались и продолжаются ремонтные работы в укрытиях 107 учебных заведений, из них 25 - капитальные ремонты. Громады обещают, что до начала учебного года должны завершиться все текущие ремонты в укрытиях.

Перед руководителями районов и громад поставил четкое требование: если дети со 2 сентября не заходят на полноценное офлайн обучение из-за отсутствия или неготовности укрытий - мы забираем выделенную субвенцию и перераспределяем ее на помощь тем громадам, которые заинтересованы в эффективной и быстрой реализации проектов", - подчеркнул Кравченко.

Он отметил, что в 2023/2024 учебном году сеть учреждений общего среднего образования составляла 627 школ. Из них почти 97% заведений учились очно и смешанно.

"Первоочередная задача на 2024/2025 учебный год - организация обучения 100% заведений по очной и смешанной форме обучения. Время на раскачку закончилось давно - через три недели осень. В области не должно быть школ, работающих полностью дистанционно!" - резюмировал Кравченко.

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