На правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

"Провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по восстановлению. В частности, по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, на Волынь и в Ровно и проведенных совещаний", - сказал Зеленский.

По его словам, это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, которые способны обеспечивать полную реализацию государственных задач.

"На правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально - чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Министр образования и науки Оксен Лисовый сообщал, что украинские школьники отстают от образовательной программы минимум на два года.

Зеленский ранее сообщал, что впереди учебный год и приоритет - нормальное, не дистанционное обучение для детей всюду, где это возможно благодаря укрытиям. Есть поручение правительству Украины ускориться с помощью в построении укрытий.