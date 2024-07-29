Украинские школьники отстают от образовательной программы минимум на два года. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовый в эфире национального телемарафона, передает УНН.

По его словам, сейчас в Украине есть сразу несколько категорий учеников - которые учатся в школе, дистанционно, иногда из-за границы или с оккупированных территорий. Поэтому Министерство образования разработало программы, которые будут направлены на качественное образование каждой из этих категорий учеников.

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"Ребенок в восьмом классе обладает академическими знаниями на уровне шестого. В 2022 году достаточно известное исследование, которое проводила Организация экономического сотрудничества и развития, зафиксировало образовательные потери от полутора до 2,5 года отставания от образовательной программы. Но это в 2022 году. После этого мы имели почти два года пребывания детей в онлайновом обучении, в условиях стресса, когда образовательный процесс прерывается из-за тревог, энергетических проблем", - подчеркнул Оксен Лисовый.

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