В Минобразования ожидают, что в ближайшее время правительственное постановление, которое должно в этом году обеспечить экспериментальное внедрение в ограниченной форме системы грантов на обучение. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

Мы ожидаем в ближайшее время постановление Кабинета министров, которое должно обеспечить в этом году в ограниченной форме экспериментальное внедрение грантов. Соответственно, те лица, которые решили, что не хотят поступать или не поступили на бюджетную форму, а поступают на контракт, по некоторым параметрам будут иметь возможность получить частичное дофинансирование от государства через грант - рассказал Винницкий.

Он привел пример, что если обучение в университете может стоить 45-50 тыс. грн, то грант может быть на 15-20 тыс. грн, которые будут частично дофинансировать студентов.

"Гранты будут в этом году не настолько много, как должно быть, предусматривалось в законе, но это такой способ испытать эту систему для того, чтобы понять, насколько она популярна, насколько это та вещь, которая может направлять некоторых студентов именно в те специальности, которые необходимы для государства", - сказал Винницкий.

Дополнение

Верховная Рада приняла закон, который предлагает новый подход к финансированию получения высшего образования - в частности, введение системы грантов на обучение.