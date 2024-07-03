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Гранти на навчання у вишах експериментально планують уже цього року - Міносвіти

Київ • УНН

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У Міносвіти очікують, що найближчим часом урядову постанову, яка має цього року забезпечити експериментальне запровадження в обмеженій формі системи грантів на навчання.

Гранти на навчання у вишах експериментально планують уже цього року - Міносвіти

У Міносвіти очікують найближчим часом урядову постанову, яка має цього року забезпечити експериментальне запровадження в обмеженій формі системи грантів на навчання. Про це повідомив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону у середу, передає кореспондент УНН.

Ми очікуємо найближчим часом постанову Кабінету міністрів, яка має забезпечити цього року в обмеженій формі експериментальне запровадження грантів. Відповідно, ті особи, які вирішили, що не хочуть вступати або не вступили на бюджетну форму, а вступають на контракт, за деякими параметрами матимуть можливість отримати часткове дофінансування від держави через грант

- розповів Винницький.

Він навів приклад, що якщо навчання в університеті може коштувати 45-50 тис. грн, то грант може бути на 15-20 тис. грн, які будуть частково дофінансовувати студентів.

"Гранти будуть цього року не настільки багато, як мало бути, передбачалося в законі, але це такий спосіб випробувати цю систему для того, щоб зрозуміти, наскільки вона популярна, наскільки це та річ, яка може спрямовувати деяких студентів саме в тій спеціальності, які необхідні для держави", - сказав Винницький. 

Доповнення

Верховна Рада ухвалила закон, який пропонує новий підхід до фінансування здобуття вищої освіти - зокрема, запровадження системи грантів на навчання.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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