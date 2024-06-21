Министерство образования и науки сделало рекомендательное письмо о том, чтобы начать учебный год раньше в теплый сезон, сделать большие зимние каникулы и завершить учебный год позже в учреждениях высшего образования, профессионального предвысшего образования и профтехобразования. В школах учебный год не планируется начинать раньше, но, возможно, будет изменено расписание занятий, смещая начало занятий в школе на 10-й час. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

Мы работаем с графиками обучения, с расписаниями обучения. Сегодня учреждения высшего образования, профессионального предвысшего образования и профтехобразования – мы уже сделали рекомендательное письмо о том, чтобы начать учебный год раньше в теплый сезон, сделать большие зимние каникулы и завершить учебный год позже. Таким образом в пиковый период холодов переместить каникулы, увеличить зимние каникулы. Относительно школ. Мы не будем начинать учебный год раньше. Мы будем работать с расписаниями занятий, смещая там, где это возможно, там, где нет посменного обучения, смещая начало занятий в школе на 10-й час. Сейчас работаем над этими рекомендациями - сказал Лисовой.

Он отметил, что обеспечение техническими средствами учебных заведений ложатся на плечи органов местного самоуправления.

"У нас около 30 процентов учебных заведений обеспечено генерацией, но эта генерация разная. Есть достаточно мощная, которая позволяет учебному заведению работать, если мы говорим о учреждениях общего среднего образования. Будем в крайних случаях возвращаться к смешанному или к онлайновому обучению в каких - то пиковых сложных периодах", - добавил Лисовой.

Напомним

Все общественные и административные здания, включая школы и больницы, должны быть оснащены энергосберегающими технологиями, такими как солнечные панели, интеллектуальные счетчики и накопители энергии, в соответствии с указаниями президента Владимира Зеленского, который ожидает, что правительство разработает стратегию в отношении возобновляемых источников энергии и распределенной генерации.