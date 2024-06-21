В Україні планують змістити початок навчань в школах на 10 годину - Лісовий

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3592 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 63758 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152051 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 147242 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123045 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133026 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85051 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93159 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98771 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89691 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
53%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21189 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 44407 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 17618 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 23476 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11893 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 147242 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 221769 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371656 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307575 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1160 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11943 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31166 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28029 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123045 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В Україні планують змістити початок навчань в школах на 10 годину - Лісовий

Київ • УНН

 • 12751 перегляди

Україна планує перенести початок занять у школах на 10 годину і продовжити зимові канікули, щоб знизити споживання енергії в пікові періоди.

В Україні планують змістити початок навчань в школах на 10 годину - Лісовий

Міністерство освіти та науки зробило рекомендаційний лист щодо того, щоб розпочати навчальний рік раніше в теплий сезон, зробити більші зимові канікули і завершити навчальний рік пізніше в закладах вищої освіти, фахової передвищої освіти і профтехосвіти. У школах навчальний рік не планується розпочинати раніше, але, можливо, буде змінено розклад занять, зміщуючи початок занять у школі на 10-у годину. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає УНН.

Деталі

Ми працюємо з графіками навчання, з розкладами навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти і профтехосвіти – ми вже зробили рекомендаційний лист щодо того, щоб розпочати навчальний рік раніше в теплий сезон, зробити більші зимові канікули і завершити навчальний рік пізніше. Таким чином у піковий період холодів перемістити канікули, збільшити зимові канікули. Щодо шкіл. Ми не будемо розпочинати навчальний рік раніше. Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи там, де це можливо, там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок занять у школі на 10-у годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями

- сказав Лісовий.

Він зазначив, що забезпечення технічними засобами закладів освіти лягають на плечі органів місцевого самоврядування.

"У нас біля 30 відсотків закладів освіти забезпечено генерацією, але ця генерація різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати, якщо ми говоримо про заклади загальної середньої освіти. Будемо в крайніх випадках повертатися до змішаного або до онлайнового навчання в якихось пікових складних періодах", - додав Лісовий.

Нагадаємо

Усі громадські та адміністративні будівлі, включаючи школи та лікарні, повинні бути оснащені енергозберігаючими технологіями, такими як сонячні батареї, інтелектуальні лічильники та накопичувачі енергії, відповідно до вказівок президента Володимира Зеленського, який очікує, що уряд розробить стратегію щодо відновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації.

Павло Башинський

Павло Башинський

Суспільство
Володимир Зеленський
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76