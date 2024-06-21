В Україні планують змістити початок навчань в школах на 10 годину - Лісовий
Київ • УНН
Україна планує перенести початок занять у школах на 10 годину і продовжити зимові канікули, щоб знизити споживання енергії в пікові періоди.
Міністерство освіти та науки зробило рекомендаційний лист щодо того, щоб розпочати навчальний рік раніше в теплий сезон, зробити більші зимові канікули і завершити навчальний рік пізніше в закладах вищої освіти, фахової передвищої освіти і профтехосвіти. У школах навчальний рік не планується розпочинати раніше, але, можливо, буде змінено розклад занять, зміщуючи початок занять у школі на 10-у годину. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає УНН.
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Ми працюємо з графіками навчання, з розкладами навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти і профтехосвіти – ми вже зробили рекомендаційний лист щодо того, щоб розпочати навчальний рік раніше в теплий сезон, зробити більші зимові канікули і завершити навчальний рік пізніше. Таким чином у піковий період холодів перемістити канікули, збільшити зимові канікули. Щодо шкіл. Ми не будемо розпочинати навчальний рік раніше. Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи там, де це можливо, там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок занять у школі на 10-у годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями
Він зазначив, що забезпечення технічними засобами закладів освіти лягають на плечі органів місцевого самоврядування.
"У нас біля 30 відсотків закладів освіти забезпечено генерацією, але ця генерація різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати, якщо ми говоримо про заклади загальної середньої освіти. Будемо в крайніх випадках повертатися до змішаного або до онлайнового навчання в якихось пікових складних періодах", - додав Лісовий.
Нагадаємо
Усі громадські та адміністративні будівлі, включаючи школи та лікарні, повинні бути оснащені енергозберігаючими технологіями, такими як сонячні батареї, інтелектуальні лічильники та накопичувачі енергії, відповідно до вказівок президента Володимира Зеленського, який очікує, що уряд розробить стратегію щодо відновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації.