В Україні планують змістити початок навчань в школах на 10 годину - Лісовий

Міністерство освіти та науки зробило рекомендаційний лист щодо того, щоб розпочати навчальний рік раніше в теплий сезон, зробити більші зимові канікули і завершити навчальний рік пізніше в закладах вищої освіти, фахової передвищої освіти і профтехосвіти. У школах навчальний рік не планується розпочинати раніше, але, можливо, буде змінено розклад занять, зміщуючи початок занять у школі на 10-у годину. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає УНН.

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Ми працюємо з графіками навчання, з розкладами навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти і профтехосвіти – ми вже зробили рекомендаційний лист щодо того, щоб розпочати навчальний рік раніше в теплий сезон, зробити більші зимові канікули і завершити навчальний рік пізніше. Таким чином у піковий період холодів перемістити канікули, збільшити зимові канікули. Щодо шкіл. Ми не будемо розпочинати навчальний рік раніше. Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи там, де це можливо, там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок занять у школі на 10-у годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями