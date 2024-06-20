У кожній школі та лікарні мають з’явитися сонячні панелі та смартлічильники - Зеленський
Київ • УНН
Усі громадські та адміністративні будівлі, включаючи школи та лікарні, повинні бути оснащені енергозберігаючими технологіями, такими як сонячні батареї, інтелектуальні лічильники та накопичувачі енергії, відповідно до вказівок президента Володимира Зеленського, який очікує, що уряд розробить стратегію щодо відновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації.
Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки і додав - чекає від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики, передає УНН.
... очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями
Глава держави додав, що у кожній школі та лікарні мають з’явитися сонячні панелі та смартлічильники.
"Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", - резюмував Президент.
З пільгами та кредитними програмами: Зеленський доручив спростити для українців встановлення сонячних панелей та акумуляторів20.06.24, 18:46 • 22267 переглядiв