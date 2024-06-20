Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки и добавил - ждет от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики, передает УНН.

... ожидаю от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями - сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что в каждой школе и больнице должны появиться солнечные панели и смартсчетчики.

"Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне", - резюмировал Президент.

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