Киев • УНН
Все общественные и административные здания, включая школы и больницы, должны быть оснащены энергосберегающими технологиями, такими как солнечные панели, интеллектуальные счетчики и накопители энергии, в соответствии с указаниями президента Владимира Зеленского, который ожидает, что правительство разработает стратегию в отношении возобновляемых источников энергии и распределенной генерации.
Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки и добавил - ждет от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики, передает УНН.
... ожидаю от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями
Глава государства добавил, что в каждой школе и больнице должны появиться солнечные панели и смартсчетчики.
"Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне", - резюмировал Президент.
С льготами и кредитными программами: Зеленский поручил упростить для украинцев установку солнечных панелей и аккумуляторов20 июня 2024, 15:46 • 7788 просмотров