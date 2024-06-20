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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С льготами и кредитными программами: Зеленский поручил упростить для украинцев установку солнечных панелей и аккумуляторов

С льготами и кредитными программами: Зеленский поручил упростить для украинцев установку солнечных панелей и аккумуляторов

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 15:46  •  7788 просмотра

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Президент Зеленский поручил правительству разработать условия, упрощающие установку солнечных панелей и аккумуляторов для населения, включая налоговые льготы и кредитные программы, в рамках стратегии развития возобновляемой энергетики и энергетической безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, посвященную единой теме - энергетической безопасности. Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов, передает УНН.

Детали

По словам Президента, во время заседания заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, председателя НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами 

- сообщил Зеленский.

Кроме того, Президент ожидает от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.

"Солнечные панели, смартличильники и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне", - добавил Глава государства.

Он отметил, что в Украине активно готовятся к следующему отопительному сезону.

"Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту из инженерных сооружений, систем РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot. Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились", - резюмировал Зеленский.

Готовим решение для надежного прохождения отопительного сезона: Зеленский провел совещание по ситуации с энергетикой19 июня 2024, 16:06 • 16295 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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