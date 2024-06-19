Готовим решение для надежного прохождения отопительного сезона: Зеленский провел совещание по ситуации с энергетикой
Киев • УНН
Зеленский анонсировал решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот чрезвычайно сложный период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками, с командой офиса и секретарем СНБО по ситуации сейчас с энергетикой. Анонсировал решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона, передает УНН.
Сегодня провел совещание с чиновниками, с командой офиса и секретарем СНБО по ситуации сейчас с энергетикой. Готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот чрезвычайно сложный период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений
Кроме того, Президент поручил представить все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике надо и в дальнейшем мобилизовывать партнеров.
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