Готовим решение для надежного прохождения отопительного сезона: Зеленский провел совещание по ситуации с энергетикой

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками, с командой офиса и секретарем СНБО по ситуации сейчас с энергетикой. Анонсировал решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона, передает УНН.

Сегодня провел совещание с чиновниками, с командой офиса и секретарем СНБО по ситуации сейчас с энергетикой. Готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот чрезвычайно сложный период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Кроме того, Президент поручил представить все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике надо и в дальнейшем мобилизовывать партнеров.

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