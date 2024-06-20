З пільгами та кредитними програмами: Зеленський доручив спростити для українців встановлення сонячних панелей та акумуляторів
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив уряду розробити умови, що спрощують установку сонячних панелей і акумуляторів для населення, включаючи податкові пільги і кредитні програми, в рамках стратегії розвитку відновлюваної енергетики та енергетичної безпеки України.
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, присвячену єдиній темі – енергетичній безпеці. Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів, передає УНН.
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За словами Президента, під час засідання заслухали доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами
Крім того, Президент очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.
"Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", - додав Глава держави.
Він зазначив, що в Україні активно готуються до наступного опалювального сезону.
"Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", - резюмував Зеленський.
Готуємо рішення для надійного проходження опалювального сезону: Зеленський провів нараду щодо ситуації з енергетикою19.06.24, 19:06 • 16754 перегляди