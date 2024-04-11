Павлюк показал, как огневая мобильная группа сбивала вражеский "шахед"

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк показал работу огневой мобильной группы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника по вражеским "шахедам", передает УНН.

ПВО Сухопутных войск на страже украинского неба! Воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника уничтожили очередной "Шахед" оккупантов - написал Павлюк в Telegram и обнародовал видео.

По его словам, для того, чтобы сбили вражеский "шахед" огневая мобильная группа применила переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger.

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В ночь на 11 апреля армия рф запустила по Украине более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. россияне целились именно по объектам критической инфраструктуры.