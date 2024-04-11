Павлюк показал, как огневая мобильная группа сбивала вражеский "шахед"

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
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На Николаевщине ночью сбили 8 "шахедов", обломки упали на открытой территории
рф ракетами и дронами атаковала объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанцию во Львовской области, произошли пожары - ОВА
россияне во время массированной атаки повредили объекты энергетики в 5 регионах, в Харьковской области аварийные отключения - Укрэнерго
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Украинские военные успешно сбили вражеский беспилотник "шахед" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger.
Атаке рф подверглись 5 областей, некоторые районы Харькова без света, спасатели готовы развернуть генераторные станции - МВД
Более 200 спасателей работали над ликвидацией последствий массированных российских обстрелов в 5 областях Украины, которые были направлены на объекты критической инфраструктуры и оставили некоторые районы без электричества.
россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало 48 взрывов
Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 48 взрывов.
Утром армия рф ударила ракетами С-300 по Харькову: попали в энергоинфраструктуру, повреждена квартира
Российская армия обстреляла ракетами С-300 энергетическую инфраструктуру Харькова, также повреждена квартира. За сутки из-за обстрелов рф в области три человека погибли, в том числе и 14-летняя девушка, еще четыре человека травмировались.
В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, 7 пострадавших, под завалами могут быть еще люди - Вилкул
В квартире на 4-м этаже девятиэтажного дома в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв, в результате которого пострадали 7 человек, 2 из которых были госпитализированы, и был нанесен значительный ущерб зданию.
В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", россияне попали в критическую инфраструктуру и газопровод, ранен ребенок - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 5 домов, объект критической инфраструктуры, сельскохозяйственную технику, автомобиль и газопровод, ранив ребенка, а украинские средства ПВО уничтожили 2 беспилотника "Шахед".
В Черкасской области ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА
Силы противовоздушной обороны в Черкасской области сбили вражеский беспилотник, не допустив жертв и разрушений после шестичасовой тревоги.
На Николаевщине ночью сбили 8 "шахедов", обломки упали на открытой территории
В Николаевской области силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 8 беспилотников Shahed 131/136, обломки упали на открытой местности, никто не пострадал.
рф ракетами и дронами атаковала объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанцию во Львовской области, произошли пожары - ОВА
Вражеские крылатые ракеты и БПЛА атаковали два критически важных объекта энергетической инфраструктуры во Львовской области, вызвав пожары, которые были быстро ликвидированы, без жертв и перебоев в работе систем жизнеобеспечения.
россияне во время массированной атаки повредили объекты энергетики в 5 регионах, в Харьковской области аварийные отключения - Укрэнерго
россия провела массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, повредив энергетические объекты в нескольких регионах и вызвав аварийное отключение электроэнергии в Харьковской области.