С момента запуска правительственной программы еВідновлення в Киевской области было подано более 22,7 тысячи заявлений на компенсацию. В рамках трех этапов этой программы уже принято положительные решения на общую сумму почти 9 миллиардов гривен. Об этом во время брифинга рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

Киевщина один из лидеров среди регионов по реализации программы еВідновлення. Это то, что позволяет нам активно восстанавливать регион, - говорит Кравченко.

Детали

В рамках первого этапа правительственной программы - выделение денежных компенсаций для текущих и капитальных ремонтов - было уже принято более 12,2 тысячи положительных решений на общую сумму около 1,6 миллиарда гривен.

На втором этапе программы, где рассматриваются заявки на получение сертификатов для покупки жилья, комиссии активно работают и одобрили 2075 заявок на сумму около 6 миллиардов гривен.

Третий этап программы, предусматривающий предоставление денежной компенсации на строительство нового жилья взамен разрушенного, включает 486 положительно рассмотренных заявок на общую сумму почти 1,5 миллиарда гривен.

Всего из более 29 тыс. объектов, поврежденных россиянами на Киевщине уже восстановили более 17,8 тыс. Все процессы восстановления под пристальным контролем, - подчеркнул начальник Киевской ОГА.

Напомним

По программе "еВідновлення" жители Одесской области получили более 41 миллиона гривен компенсации за поврежденное из-за войны имущество.