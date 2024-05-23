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Програма "єВідновлення": жителям Одещини компенсували понад 41 млн гривень

Програма "єВідновлення": жителям Одещини компенсували понад 41 млн гривень

Київ • УНН

 • 15343 перегляди

Мешканці Одеської області отримали понад 41 мільйон гривень компенсації за пошкоджене війною майно в рамках програми «е-Відновлення», а до Реєстру пошкодженого або зруйнованого майна внесено майже 3300 житлових об'єктів.

За програмою "єВідновлення" жителі Одещини отримали понад 41 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене через війну майно. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.

Діє державна програма "єВідновлення" і жителі Одещини в рамках дії програми отримали понад 41 млн грн

- розповів він.

Харлов додав, що до Реєстру пошкодженого або знищеного майна жителів Одещини вже внесено майже 3 тис. 300 житлових об’єктів.

Також людям, які потрапили у халепу через агресивні злочинні дії рф, допомагають як наші міжнародні партнери, так і представники свідомого бізнесу. Наразі кілька фактів маємо, коли людям, які втратили житло, свідомі бізнесмени Одещини дарували житло. Що стосується відбудови пам’яток архітектури, то поруч із державою цим питанням займаються і наші іноземні партнери

- розповів він
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