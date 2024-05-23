Програма "єВідновлення": жителям Одещини компенсували понад 41 млн гривень

За програмою "єВідновлення" жителі Одещини отримали понад 41 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене через війну майно. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.

Харлов додав, що до Реєстру пошкодженого або знищеного майна жителів Одещини вже внесено майже 3 тис. 300 житлових об’єктів.

Також людям, які потрапили у халепу через агресивні злочинні дії рф, допомагають як наші міжнародні партнери, так і представники свідомого бізнесу. Наразі кілька фактів маємо, коли людям, які втратили житло, свідомі бізнесмени Одещини дарували житло. Що стосується відбудови пам’яток архітектури, то поруч із державою цим питанням займаються і наші іноземні партнери