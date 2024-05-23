Программа "еВідновлення": жителям Одесской области компенсировали более 41 млн гривен

По программе «еВідновлення» жители Одесской области получили более 41 миллиона гривен компенсации за поврежденное из-за войны имущество. Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

Действует государственная программа "еВідновлення" и жители Одесской области в рамках действия программы получили более 41 млн грн - рассказал он.

Харлов добавил, что в Реестр поврежденного или уничтоженного имущества жителей Одесской области уже внесено почти 3 тыс. 300 жилых объектов.