На границе с беларусью ситуация полностью контролируемая, с территории рф остается угроза ДРГ - Демченко

На границе с беларусью ситуация полностью контролируется. Пограничники не наблюдают ни перемещения техники, ни личного состава вблизи границы. На границе с рф ситуация немножко другая, ведь остается угроза вражеских ДРГ. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Детали

"Ситуация на этих двух направлениях отличается. По границе с беларусью обстановка полностью контролируемая. По ту сторону границы или в пограничье мы не видим перемещения или нахождения сильной группировки, несмотря на те учения, которые проводятся или анонсированы на территории беларуси. Но, конечно, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, поэтому постоянно наращиваются и инженерные укрепления у линии границы, и фортификационные укрепления в пограничье", - сказал Демченко.

Он в очередной раз отметил, что россия не имеет достаточных сил на территории беларуси, чтобы осуществить повторное вторжение.

"По границе со страной-агрессором, конечно, ситуация немножко другая. В первую очередь - обстрелы, которые россия не прекращает осуществлять со своей территории и по Черниговской области, и по Сумской, и по Харьковской, и применяет она все возможное имеющееся вооружение, в том числе авиацию и ударные дроны, чтобы наносить удары. Как видим, от этого страдают мирные люди. Ведь обстрелы приходятся по населенным пунктам", - добавил спикер.

Также Демченко рассказал, что остается угроза применения ДРГ россией.

"По-прежнему наиболее активное направление, которое они используют, - Сумская область. Также иногда видим, что такие попытки враг пытается осуществлять по Харьковской области. Но наши воины хорошо понимают эту угрозу, поэтому и происходят постоянные тренировки, взаимодействие, налаживание взаимодействия между подразделениями, которые стоят рядом, чтобы все составляющие имели одно направление, чтобы отслеживать попытки захода ДРГ. В том числе используются технические средства, в частности БпЛА, чтобы заблаговременно разоблачать врага, и сразу по таким группам открывается огонь", - резюмировал Демченко.

Напомним

В легионе "Свобода России" заявили, что планируют "марш на москву", а целью себе ставят "дальнейшее освобождение россии от путина".