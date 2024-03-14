Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
На границе с беларусью ситуация полностью контролируемая, с территории рф остается угроза ДРГ - Демченко
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На границе с беларусью ситуация полностью контролируемая, с территории рф остается угроза ДРГ - Демченко
Ситуация на белорусской границе полностью контролируется, перемещение техники и личного состава не наблюдается, но на границе с россией сохраняется угроза появления вражеских российских диверсионных групп, особенно в Сумской и Харьковской областях.
россияне ударили по радиотехническим объектам Сумщины: выведены из строя передатчики телерадиовещания
Российские военные удары повредили передатчики в Сумской области, что временно привело к отключению украинского теле- и радиосигнала в части региона.
Минфин: с начала года Украина направила более 75 млрд грн на соцвыплаты
В январе-феврале 2024 года на социальные выплаты, в частности пенсии, поддержку малообеспеченных семей, льготы и жилищные субсидии, социальную защиту детей, семей и людей с инвалидностью, из государственного бюджета было выделено 75,3 млрд грн.
На Таврическом направлении ситуация напряженная, но контролируемая, за сутки произошло 56 боевых столкновений - Тарнавский
За минувшие сутки на Таврическом направлении произошло 56 боевых столкновений, потери противника составили 408 человек личного состава и 32 единицы вооружения и военной техники.
Армия рф утром атаковала Херсон, попала в гараж автотранспортного предприятия
Российские оккупанты атаковали Херсон утром, повредив и сжегши автомобили в гараже автотранспортного предприятия.
Хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области: задержан вражеский агент
В Харьковской области задержали российского агента, который планировал взорвать железнодорожные пути с помощью самодельного взрывного устройства.
На левобережье Днепра враг группами до отделения более трех недель делает попытки зачистить наши плацдармы - Силы обороны Юга
Российские войска уже более трех недель безуспешно пытаются зачистить плацдармы украинских сил на левом берегу Днепра на юге.
рф распространяет фейк вымышленного автора о "скрытом президентом Украины владении яхтами"
Россия распространяет фейковые новости от вымышленного автора, который утверждает, что президент Украины Зеленский скрывает через подставных лиц право собственности на яхты стоимостью 75 миллионов долларов.
Из-за атаки рф повреждена ЛЭП на Сумщине, по техническим причинам был отключен один из блоков на Хмельницкой АЭС - Минэнерго
Из-за российских обстрелов была отключена высоковольтная линия электропередач в Сумской области. Также остановлен по техническим причинам атомный блок на Хмельницкой АЭС. Дефицита электроэнергии не ожидается.
Партизаны обнаружили склад с ракетами в оккупированном Севастополе
Украинские партизаны обнаружили в оккупированном Севастополе, вражеский склад, где хранятся ракеты и оружие, которые используются для нанесения ударов по мирным городам Украины.