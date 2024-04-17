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Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков

Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков

Киев  •  УНН

17 апреля 2024, 10:44  •  1378 просмотра

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Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на польско-украинской границе, пропуская лишь несколько грузовиков в час или вообще ограничивая движение, что привело к образованию очередей из 570 грузовиков на польской стороне.

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по двум пунктам пропуска, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час, или вообще ограничивая движение. Блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" - в очередях на территории Польши перед ними в целом находится около 570 грузовиков. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По состоянию на сегодня польские фермеры блокируют движение грузовиков по двум пунктам пропуска, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час, или вообще ограничивая движение. Блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Через эти пункты польские протестующие за минувшие сутки не пропускали грузовики в сторону Польши. Через "Ягодин", как и раньше, протестующие пропускают в сторону Украины незначительное количество грузовиков, особенно если сравнивать с пропускной способностью данного направления. За прошедший день таких было 80. По состоянию на утро сегодня на этих двух заблокированных пунктах в очередях на территории Польши в целом находится около 570 грузовиков

- рассказал Демченко.

Он напомнил, что вчера польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Долгобичув-Угринов".

"По информации, которую мы получили от пограничной стражи Польши, около 14 часов участники акции на территории Польши прекратили ограничивать движение грузовым транспортным средствам. Сейчас оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях на этом пункте пропуска осуществляется в обычном режиме", - добавил Демченко.

Польские протестующие прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"16 апреля 2024, 11:50 • 14443 просмотра

Также, по его словам, очереди сохраняются на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини".

"850 и 600 грузовиков соответственно. Однако интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд происходит в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается", - добавил спикер.

Напомним

С польской стороны планируют возобновить блокаду грузов с 18 по 20 апреля перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной, пропуская только 1 автомобиль в час.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
rava-ruskaРава-Русская
korchovaКорчева
ukrainaУкраина
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