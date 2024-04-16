Польские протестующие прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Протестующие в Польше прекратили блокирование движения для грузовиков перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Украиной, сообщили во вторник в Госпогранслужбе, передает УНН.

Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобичув-Угринов". Оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме - говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что в настоящее время на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 тяжеловозов, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории Польши.

В ГПСУ попросили водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Напомним

28 марта протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Польшей, но возобновили блокаду 2 апреля.