Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Польские фермеры продолжают ограничивать движение грузовиков в трех пунктах пропуска на границе с Польшей: "Ягодин", "Угринов", "Рава-Русская". По состоянию на утро на этих направлениях находится около 450 грузовиков, из которых 230 - напротив пункта пропуска "Ягодин". Об этом журналисту УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Заблокированными остается три направления: "Ягодин", "Угринов", "Рава-Русская". Если проанализировать последние дни, то можно сказать, что на всех этих трех направлениях крайне затруднено движение для грузовой транспортных средств именно из Украины в Польшу. Долгое время вообще не пропускались машины по направлению "Ягодин" и "Рава-Русская" в сторону Польши. В дальнейшем отмечалось, что там будут пропускать пустые грузовики в небольшом количестве, но это все равно имеет отличие каждый день. По состоянию на утро в очередях на этих трех направлениях находится около 450 грузовиков, из которых - 230 по направлению пункта пропуска "Ягодин" - сказал Демченко.

Он рассказал, что за минувшие сутки через пункт пропуска "Рава-Русская" в сторону Польши не последовало ни одного грузовика. Через пункт пропуска "Ягодин" - только 7 грузовиков. Через "Угринов" - 11.

"В сторону Украины движение несколько интенсивнее, но затруднено по направлению пункта пропуска "Ягодин", учитывая его пропускную способность в 1200-1400 грузовиков в сутки в обоих направлениях, но в сторону Украины за минувшие сутки проследовало только 70 грузовиков. Через "Угринов" в сторону Украины за минувшие сутки проследовало 23 грузовых транспортных средства", - добавил Демченко.

Спикер отметил, что немного лучше ситуация по направлению пункта пропуска "Рава-Русская" в сторону Украины.

Также остаются очереди по ранее разблокированным направлениям - это пункты пропуска "Краковец" и "Шегини". 800 и 600 соответственно грузовиков находятся в очередях на территории Польши, которые ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины. Это по информации, которую мы имеем от польских коллег - резюмировал Демченко.

Напомним

5 апреля польские фермеры частично разблокировали движение через пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская", где планируется пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков.