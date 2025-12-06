В Польше в автобус с 26 украинцами врезался легковой автомобиль: что известно

Вблизи польского города Люблин в субботу, 6 декабря 2025 года, произошло ДТП с участием украинского автобуса, в результате которого погиб 27-летний мужчина. Об этом сообщает Radio Lublin, пишет УНН.

Авария произошла около 3:00 утра. По предварительным данным, 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом, двигавшимся из Равы Русской в Варшаву - говорится в сообщении.

Мужчина погиб на месте происшествия, сообщил дежурный офицер полиции воеводства в Люблине.

В результате удара автобус съехал с дороги в поле. В транспортном средстве находилось 26 граждан Украины, однако никто из них не пострадал.

