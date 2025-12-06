$42.180.00
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 23508 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 25061 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 35604 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 44834 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 34036 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 63900 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 39400 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37228 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47712 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЗРК Бук
Дипломатка
Шахед-136

В Польше в автобус с 26 украинцами врезался легковой автомобиль: что известно

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Вблизи Люблина 6 декабря 2025 года легковой автомобиль врезался в украинский автобус, следовавший из Равы-Русской в Варшаву. 27-летний водитель легковушки погиб, 26 украинцев в автобусе не пострадали.

В Польше в автобус с 26 украинцами врезался легковой автомобиль: что известно

Вблизи польского города Люблин в субботу, 6 декабря 2025 года, произошло ДТП с участием украинского автобуса, в результате которого погиб 27-летний мужчина. Об этом сообщает  Radio Lublin, пишет УНН.

Авария произошла около 3:00 утра. По предварительным данным, 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом, двигавшимся из Равы Русской в Варшаву

- говорится в сообщении.

Мужчина погиб на месте происшествия, сообщил дежурный офицер полиции воеводства в Люблине.

В результате удара автобус съехал с дороги в поле. В транспортном средстве находилось 26 граждан Украины, однако никто из них не пострадал.

Напомним

30 июля в Словении на автомагистрали произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, погибли пять иностранцев, четверо из них являются гражданами Украины.

Ольга Розгон

Новости МираНаши за границей
Дорожно-транспортное происшествие
Люблин
Варшава
Рава-Русская
Словения
Польша