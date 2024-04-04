Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях около 400 грузовиков

По состоянию на 4 апреля в Польше фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в трех пунктах пропуска на границе с Украиной - "Угринов-Долгобичув", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Хребенне". Там на пересечение границы в сторону Украины ожидают около 400 грузовиков. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

По его словам, худшая ситуация с пропуском грузовиков на ПП "Ягодин". Наименьшая очередь - на "Угринове".

"На всех этих трех направлениях польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, а в Украину пускают по несколько грузовых транспортных средств в час. Ощутимо мало именно по направлению пропуска "Ягодин" - это самое большое инфраструктурное направление на границе пропуска именно грузовых транспортных средств", - заявил Демченко.

По его словам через ПП "Ягодин" в сторону Украины проехало всего 70 грузовиков.

"Совокупно очередь на этих трех направлениях на территории Польши в сторону Украины достигает около 400 грузовых транспортных средств. По 200 напротив "Ягодина" и "Рава-Русской" и 20 станок на утро было напротив "Угринова", - сообщил представитель Госпогранслужбы.

Также, по его словам, есть очереди на ранее разблокированных КПП - на "Краковце" около 500 грузовиков по состоянию на утро, на "Шегинях" - 450. Движение здесь интенсивное, но из-за блокирования других пунктов пропуска есть очереди.

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