На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

На территории беларуси на данный момент не наблюдаются признаки наращивания ударных группировок российских войск. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

На вопрос, есть ли на территории беларуси достаточно сил рф, Демченко ответил: "Пока нет, и наращивания не происходит".

Контекст

Белорусский правитель александр лукашенко заявил, что минск не хочет войны, но готовит войска к возможным боевым действиям.

Утром, 2 апреля, стало известно, что вооруженные силы беларуси начали военные учения в двух регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей. В частности они пройдут на территории Вороновского района Гродненской области.