В настоящее время в трех пунктах пропуска на границе с Польшей, где ранее были сбои в базе данных с польской стороны, движение транспорта происходит интенсивно, задержек с оформлением нет. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

После полуночи технические сбои в работе базы данных по ту сторону границы были устранены. Движение сейчас происходит полностью интенсивно, нет задержек с оформлением, как на выезд из Украины, так и на въезд. Напомню, что эти сложности происходили по трем направлениям - это пункты пропуска "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини" - рассказал Демченко.

Дополнение

Ранее Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что по информации, полученной от польской стороны, из-за проведения технических работ было возможно замедленное движение в пункте пропуска "Шегини". Также отмечалось замедленное оформление в пункте пропуска "Рава-Русская" и "Угринов".