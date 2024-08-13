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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей возможны задержки: что известно

В пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей возможны задержки: что известно

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 10:58  •  5635 просмотра

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На польско-украинской границе в пункте 'Гребенное - Рава-Русская' начались ремонтные работы. Возможно осложнение движения до 12 сентября 2024 года, рекомендуется выбирать другие пункты пропуска.

На польско-украинской границе в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" возможно осложнение движения. Там ориентировочно до 12 сентября будут продолжаться ремонтные работы, сообщили в Гостаможслужбе во вторник, пишет УНН.

В пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" на польско-украинской границе возможно осложнение движения. По информации от польской стороны, начались ремонтные работы асфальтового покрытия на участке "въезд в Украину" легкового направления и в направлениях въезд и выезд грузовых паркингов в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская"

- сообщили на таможенной службе в соцсетях.

Работы продлятся ориентировочно до 12 сентября 2024 года.

"Советуем гражданам учесть указанную информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы с Республикой Польша", - указали на таможне.

Зміна тенденції: більше людей в'їжджають в Україну, ніж виїжджають - ДПСУ8 августа 2024, 07:12 • 16070 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
rava-ruskaРава-Русская
ukrainaУкраина
polshaПольша
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