В пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей возможны задержки: что известно

На польско-украинской границе в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" возможно осложнение движения. Там ориентировочно до 12 сентября будут продолжаться ремонтные работы, сообщили в Гостаможслужбе во вторник, пишет УНН.

В пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" на польско-украинской границе возможно осложнение движения. По информации от польской стороны, начались ремонтные работы асфальтового покрытия на участке "въезд в Украину" легкового направления и в направлениях въезд и выезд грузовых паркингов в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - сообщили на таможенной службе в соцсетях.

Работы продлятся ориентировочно до 12 сентября 2024 года.

"Советуем гражданам учесть указанную информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы с Республикой Польша", - указали на таможне.

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