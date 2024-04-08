Более 500 грузовиков ожидают на пересечении польско-украинской границы: меньше всего пропускают через "Ягодин"

Три направления - "Ягодин", "Рава-Русская", и "Угринов" в настоящее время остаются заблокированными. За минувшие сутки отмечают нулевые показатели в сторону Польши по первым двум направлениям, сообщает представитель ГПСУ Андрей Демченко во время телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Остаются заблокированными три направления - это пункты пропуска Ягодин, Рава - Русская и Угринов. И фактически то, что мы продолжаем отмечать, польские фермеры не пропускают грузовики, которые следуют из Украины в Польшу по направлению "Ягодин" и "Рава-Русская - сообщает Демченко.

По его словам, были попытки пропускать пустые грузовики из Украины в Польшу на этих направлениях, но это длилось недолго и фактически проехать смогло очень маленькое количество грузовых транспортных средств.

За минувшие сутки, опять же, отмечаем нулевые показатели в сторону Польши по этим двум направлениям. В сторону Украины меньше всего пропускается через пункт пропуска "Ягодин", хотя это и самое большое инфраструктурное направление, которое может удовлетворить потребность в пересечении границы большого количества транспортных средств - сказал он.

Он добавил, что за минувшие сутки количество пересечений было на уровне 60 грузов. Совокупная очередь на этих трех направлениях около 500 грузовиков, которые ожидают возможности пересечения границы в сторону нашего государства.

Надо понимать, что есть очереди и на других ранее разблокированных направлениях, это, в частности, и по направлению пункта пропуска "Краковец" - это где-то 900 грузовиков по состоянию на утро ожидают возможности перейти в сторону нашего государства. И по направлению пункта пропуска "Шегини" - это около 800 грузовиков, которые находятся в очереди. Но движение на этих направлениях остается достаточно интенсивным в соответствии с пропускной способностью каждого из этих пунктов пропуска - добавил Демченко.

Напомним,

Польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенне-Рава-Русская", позволив 15 пустым грузовикам ежедневно въезжать в Польшу.