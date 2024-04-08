Более 500 грузовиков ожидают на пересечении польско-украинской границы: меньше всего пропускают через "Ягодин"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  131289 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  105032 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  198499 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  190889 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  181958 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152438 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109914 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127652 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118955 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120956 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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2 апреля 2024, 04:45  •  409335 просмотра

Более 500 грузовиков ожидают на пересечении польско-украинской границы: меньше всего пропускают через "Ягодин"

Более 500 грузовиков ожидают на польско-украинской границе, при этом движение через Ягодин, Раву-Русскую и Угринов прекращено из-за блокирования польскими фермерами этих пунктов пропуска, в то время как очереди из 900 и 800 грузовиков ожидают на пунктах пропуска Краковец и Шегини соответственно.

Общество •   •  24736 просмотра
Более 500 грузовиков ожидают на пересечении польско-украинской границы: меньше всего пропускают через "Ягодин"

Армия рф утром обстреляла из артиллерии Никополь: двое раненых

Сегодня утром российская армия обстреляла Никополь, ранив 21-летнюю девушку и 49-летнего мужчину, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры.

Общество •   •  22583 просмотра
Армия рф утром обстреляла из артиллерии Никополь: двое раненых

россияне сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину в Белозерке Херсонской области - ОВА

60-летний мужчина получил взрывную травму средней степени тяжести и был госпитализирован после атаки российского беспилотника в Белозерке Херсонской области.

Война •   •  20036 просмотра
россияне сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину в Белозерке Херсонской области - ОВА

Британская разведка: в россии из-за нехватки врачей набирают персонал из африканских стран без подтвержденной квалификации

По данным британской разведки, из-за нехватки 30 000 врачей в россии страна набирает медицинский персонал из африканских стран без подтверждения их квалификации. Это может привести к ухудшению качества медицинской помощи.

Новости Мира •   •  20074 просмотра
Британская разведка: в россии из-за нехватки врачей набирают персонал из африканских стран без подтвержденной квалификации

Украина делает все, чтобы усилить оборону Харькова - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы укрепить оборону Харькова от постоянных российских атак, и поблагодарил партнеров за помощь с противовоздушной обороной и давление на Россию.

Война •   •  21388 просмотра
Украина делает все, чтобы усилить оборону Харькова - Зеленский

Фонд Вадима Столара анонсировал восьмой этап проекта "Відновись" по психоэмоциональной помощи украинцам

Фонд Вадима Столара анонсировал восьмой этап проекта "Відновись" по психоэмоциональной помощи украинцам.

Общество •   •  18223 просмотра
Фонд Вадима Столара анонсировал восьмой этап проекта "Відновись" по психоэмоциональной помощи украинцам

Херсон подвергся очередному вражескому удару, был пожар - ГСЧС

Вражеский обстрел вызвал пожар в гаражном кооперативе в одном из районов Херсона, но спасатели оперативно ликвидировали его, никто не пострадал.

Война •   •  16047 просмотра
Херсон подвергся очередному вражескому удару, был пожар - ГСЧС

За нелегальную торговлю табаком на почти 2 млн грн будут судить жителя Киевской области

Жителя Киевщины будут судить за торговлю табачными изделиями без марок акцизного налога на сумму почти 2 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  15145 просмотра
За нелегальную торговлю табаком на почти 2 млн грн будут судить жителя Киевской области

В Украине создали Аудиторский комитет Минобороны с участием экспертов из стран НАТО

Министерство обороны Украины создало Аудиторский комитет, в состав которого вошли сертифицированные внутренние аудиторы из стран НАТО и Украины, с целью усиления функций внутреннего аудита, поддержания доверия общественности и внедрения высоких международных стандартов в министерстве.

политика •   •  14744 просмотра
В Украине создали Аудиторский комитет Минобороны с участием экспертов из стран НАТО

Во Львовской области мальчик во время игры упал в 5-метровый канализационный коллектор

В городе Сосновка Львовской области спасатели вытащили мальчика, который во время игры упал в канализационный коллектор глубиной 5 метров.

Общество •   •  12784 просмотра
Во Львовской области мальчик во время игры упал в 5-метровый канализационный коллектор