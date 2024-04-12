На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия: когда планируют завершить

Дорожники начали укладку дорожного покрытия на пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская. Также обустраиваются тротуары, обочины и съезды, проводят ремонт двух мостовых переходов. Ремонт планируют завершить в этом году. Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия. Автомобильная дорога Т-14-04 Червоноград - Рава-Русская имеет важное стратегическое значение для Львовщины. Она соединяет международные пункты пропуска "Угринов - Долгобичув" и "Рава-Русская - Гребенное - говорится в сообщении.

Также дорожники обустраивают тротуары, обочины и съезды, проводят ремонт двух мостовых переходов.

"Полностью завершить ремонт на участке автодороги от Червонограда до Равы-Русской, длиной 53 км, планируется в этом году. После капитального ремонта дорога Червоноград - Рава-Русская поможет разгрузить международную трассу М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская. Кроме того, маршрут через Т-14-04 может обеспечить кратчайший путь от КПП "Рава-Русская - Гребенное" в направлении Волынской области", - отметили в министерстве.

Напомним

Кроме фортификационных сооружений, Одесская область - самая большая по территории в Украине - вынужденно ремонтирует километры дорог, которые уже критически непригодны для проезда. Некоторые из них не ремонтировались с 70-х годов прошлого века. В частности дорога Раздельная-Старостино-Надия, за которую взялись сейчас.