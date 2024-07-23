20 июля в городе Рава-Русская во Львовской области пропала без вести 11-летняя Соломия Веклич. Девочка вышла из дома и не вернулась. К поисковым работам привлекли более 500 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Об исчезновении ребенка 20 июля в полицию сообщила ее мать. По ее словам, в 15.00 дочь вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы девочки: худощавое телосложение, не разговаривает, но слышит. Была одета в серую майку и шорты в полоску.

Сейчас полицейские совместно со спасателями, пограничниками, волонтерами прочесывают лес и все прилегающие территории, опрашивают людей. Также работают водолазы. К розыску пропавшей девочки привлечено более 500 человек, специалисты с современными квадрокоптерами и кинологи со служебными собаками.

В полиции призвали всех, кто владеет информацией, которая может помочь установить местонахождение разыскиваемой, звонить на оперативную линию 102 или на бесплатную горячую линию 0 800 310 911, или обращаться в ближайший отдел полиции.

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