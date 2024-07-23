В Черкасской области мужчина подозревается в том, что избил собаку палкой в присутствии детей. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 299 УК Украины, предусматривающей до 5 лет лишения свободы с конфискацией животного.
В Черкасской области мужчине сообщили подозрение за избиение собаки палкой в присутствии детей, сообщили в Черкасской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.
Детали
Следствием установлено, что 15 июля мужчина, находясь в поселке Катеринополь Черкасской области, на расстоянии нескольких метров от берега реки Гнилой Тикич в присутствии малолетних детей умышленно нанес несколько ударов деревянной палкой по собаке дворовой породы.
По факту жестокого обращения с животными, совершенное в присутствии малолетнего, жителю Звенигородского района Черкасской области сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 299 УК Украины
Санкция указанной статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией животного.
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