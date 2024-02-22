Блокада польской границы: в очередях стоят 2450 грузовиков
Киев • УНН
Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего более 2450 грузовиков стоят в очередях в ожидании пересечения границы.
Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе, в очередях стоят 2450 грузовиков, сообщил в четверг в эфире телемарафона представитель ГПСУ Андрей Демченко, пишет УНН.
Продолжается блокирование польскими фермерами движения грузовых транспортных средств. Как и раньше, это 6 направлений... Это "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". По состоянию на утро сегодня, по информации, которую мы имеем от польских коллег, совокупно на всех этих 6 направлениях на территории Польши в очередях ожидают возможности пересечения границы в сторону нашего государства 2450 грузовиков. Больше всего - это напротив ПП "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини"
С его слов, наряду с очередью есть "существенное снижение количества пересечений границы" грузовиками за последние дни. "Особенно так критично это ощущается по направлению ПП "Ягодин" и "Шегини". К примеру, по "Шегиням" за вчера границу пересекли только 60 грузовиков, 40 - в сторону Украины и 20 - в сторону Польши, а по ПП "Ягодине" - 70 грузовиков, которые пересекли границу в сторону нашего государства, и ни один грузовик не пересек границу в сторону Польши", - отметил Демченко.
Напомним
Польськие фермери в феврале возобновили блокаду на границе с Украиной. Демонстранты выступают против политики ЕС "Зеленое соглашение" и либерализации торговли с Украиной. Польские фермеры выражают недовольство влиянием импорта дешевых продуктов питания из Украины.
Блокада польской границы: в очередях стоят 2450 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего более 2450 грузовиков стоят в очередях в ожидании пересечения границы.
россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины
21 февраля россияне ранили двух жителей в Доброполье и одного в Мемрике Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА.
Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины: почти 26 млн долларов
Ко второй годовщине российского вторжения Новая Зеландия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму $25,9 млн и ужесточении санкций против россии.
Армия рф обстреляла Харьковскую область из артиллерии, сбросила КАБ: есть погибший и раненый
Российские войска обстреляли Харьковскую область из артиллерии, минометов и авиации, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения.
На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки
Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли 578 ударов по территории области, в том числе 130 ударов с беспилотников по нескольким населенным пунктам.
Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые
За минувшие сутки российские войска выпустили 156 снарядов по Херсонской области, в результате обстрелов жилых кварталов ранения получили три человека.
На Николаевщине враг обстрелял общину из РСЗО, есть пострадавший
Россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня село в Николаевской области Украины, ранив одного человека и разрушив жилой дом.
Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 407 240 человек личного состава и 6523 танков.
Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три "шахеды"
Украинские силы противовоздушной обороны сбили три российских беспилотника над Днепропетровской областью.
За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 64 обстрела со стороны российско-террористических войск на многих участках фронта на востоке Украины.