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Блокада польской границы: в очередях стоят 2450 грузовиков

Блокада польской границы: в очередях стоят 2450 грузовиков

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 06:59  •  8747 просмотра

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Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего более 2450 грузовиков стоят в очередях в ожидании пересечения границы.

Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе, в очередях стоят 2450 грузовиков, сообщил в четверг в эфире телемарафона представитель ГПСУ Андрей Демченко, пишет УНН.

Продолжается блокирование польскими фермерами движения грузовых транспортных средств. Как и раньше, это 6 направлений... Это "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". По состоянию на утро сегодня, по информации, которую мы имеем от польских коллег, совокупно на всех этих 6 направлениях на территории Польши в очередях ожидают возможности пересечения границы в сторону нашего государства 2450 грузовиков. Больше всего - это напротив ПП "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини"

- сказал Демченко.

С его слов, наряду с очередью есть "существенное снижение количества пересечений границы" грузовиками за последние дни. "Особенно так критично это ощущается по направлению ПП "Ягодин" и "Шегини". К примеру, по "Шегиням" за вчера границу пересекли только 60 грузовиков, 40 - в сторону Украины и 20 - в сторону Польши, а по ПП "Ягодине" - 70 грузовиков, которые пересекли границу в сторону нашего государства, и ни один грузовик не пересек границу в сторону Польши", - отметил Демченко.

Напомним

Польськие фермери в феврале возобновили блокаду на границе с Украиной. Демонстранты выступают против политики ЕС "Зеленое соглашение" и либерализации торговли с Украиной. Польские фермеры выражают недовольство влиянием импорта дешевых продуктов питания из Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Блокада польського кордону: у чергах стоять 2450 вантажівок
Blockade of the Polish border: 2450 trucks are waiting in lines
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Блокада польской границы: в очередях стоят 2450 грузовиков

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