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Блокада польського кордону: у чергах стоять 2450 вантажівок

Блокада польського кордону: у чергах стоять 2450 вантажівок

Київ • УНН

 • 31787 перегляди

Польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною, через що понад 2450 вантажівок стоять у чергах в очікуванні перетину кордону.

Польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску на кордоні, у чергах стоять 2450 вантажівок, повідомив у четвер в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.

"Продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів. Як і раніше, це 6 напрямків... Це "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, сукупно на всіх цих 6 напрямках на території Польщі в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави 2450 вантажівок. Найбільше - це навпроти ПП "Краківець", "Рава-Руська" та "Шегині"

- сказав Демченко.

З його слів, поряд з чергою є "суттєве зниження кількості перетинів кордону" вантажівками за останні дні. "Особливо так критично це відчувається по напрямку ПП "Ягодин" та "Шегині". До прикладу, по "Шегинях" за вчора кордон перетнули лише 60 вантажівок, 40 - у бік України і 20 - у бік Польщі, а по ПП "Ягодині" - 70 вантажівок, які перетнули кордон у бік нашої держави, і жодна вантажівка не перетнула кордон у бік Польщі", - зазначив Демченко.

Нагадаємо

Польські фермери у лютому відновили блокаду на кордоні з Україною. Демонстранти виступають проти політики ЄС "Зелена угода" та лібералізації торгівлі з Україною. Польські фермери висловлюють невдоволення впливом імпорту дешевих продуктів харчування з України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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