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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 2,4 тыс. грузовиков

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 2,4 тыс. грузовиков

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 08:08  •  16220 просмотра

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Из-за блокады польскими фермерами шести пограничных переходов с Украиной, по состоянию на сегодняшнее утро более 2400 грузовиков ожидали въезда в Польшу.

В очередях на шести пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польскими фермерами на сегодня находится около 2 460 грузовиков. Наиболее критически низкие показатели в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.  

В очередях на территории Польши, по информации которую мы имеем от польских коллег на направлениях, где происходят блокировки движения для грузовых транспортных средств по состоянию на утро где-то 2 460 грузовиков

- рассказал Демченко.

По его словам, самые большие очереди напротив ПП "Краковец", "Ягодин" и "Рава-Русская".

Фактически наиболее критически низкие показатели имеем в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин". К примеру по "Шегини" границу пересекло где-то 60 грузовиков и около 60 также пересекло границу в направлении "Ягодина". Но все эти авто по "Ягодину" - это в сторону Украины. Потому что за последние дни польская сторона не принимала ни одного грузовика, который движется из Украины в сторону Польши по этому направлению

- отметил Демченко. 

Кроме того, он отметил, что к примеру в направлении ПП "Краковец" в еЧерзи на выезд зарегистрировано более 4 тыс. грузовиков. По другим направлениям это количество значительно меньше.

Добавим

Польские фермеры блокируют 6 направлений ПП: "Рава-Русская", "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Краковец", "Шегини". Дополнение Роман Кондрув - лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", которая блокирует пункт пропуска "Медика-Шегини" заявлял, что польские фермеры, которые блокируют дороги вблизи пунктов пропуска с Украиной, могут продолжить протест  еще на месяц - до апреля.

 Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров против доступа украинских товаров на польский рынок являются европейской проблемой, которую должна решить Европейская комиссия. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Блокада на кордоні з Польщею: у черзі понад 2,4 тис. вантажівок
Blockade on the border with Poland: more than 2.4 thousand trucks in line
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 2,4 тыс. грузовиков

Из-за блокады польскими фермерами шести пограничных переходов с Украиной, по состоянию на сегодняшнее утро более 2400 грузовиков ожидали въезда в Польшу.

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