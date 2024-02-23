Блокада на границе с Польшей: в очереди более 2,4 тыс. грузовиков
Киев • УНН
Из-за блокады польскими фермерами шести пограничных переходов с Украиной, по состоянию на сегодняшнее утро более 2400 грузовиков ожидали въезда в Польшу.
В очередях на шести пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польскими фермерами на сегодня находится около 2 460 грузовиков. Наиболее критически низкие показатели в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин".
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
В очередях на территории Польши, по информации которую мы имеем от польских коллег на направлениях, где происходят блокировки движения для грузовых транспортных средств по состоянию на утро где-то 2 460 грузовиков
По его словам, самые большие очереди напротив ПП "Краковец", "Ягодин" и "Рава-Русская".
Фактически наиболее критически низкие показатели имеем в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин". К примеру по "Шегини" границу пересекло где-то 60 грузовиков и около 60 также пересекло границу в направлении "Ягодина". Но все эти авто по "Ягодину" - это в сторону Украины. Потому что за последние дни польская сторона не принимала ни одного грузовика, который движется из Украины в сторону Польши по этому направлению
Кроме того, он отметил, что к примеру в направлении ПП "Краковец" в еЧерзи на выезд зарегистрировано более 4 тыс. грузовиков. По другим направлениям это количество значительно меньше.
Добавим
Польские фермеры блокируют 6 направлений ПП: "Рава-Русская", "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Краковец", "Шегини". Дополнение Роман Кондрув - лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", которая блокирует пункт пропуска "Медика-Шегини" заявлял, что польские фермеры, которые блокируют дороги вблизи пунктов пропуска с Украиной, могут продолжить протест еще на месяц - до апреля.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров против доступа украинских товаров на польский рынок являются европейской проблемой, которую должна решить Европейская комиссия.
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 2,4 тыс. грузовиков
Из-за блокады польскими фермерами шести пограничных переходов с Украиной, по состоянию на сегодняшнее утро более 2400 грузовиков ожидали въезда в Польшу.
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