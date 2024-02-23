Блокада на кордоні з Польщею: у черзі понад 2,4 тис. вантажівок
Київ • УНН
Через блокаду польськими фермерами шести прикордонних переходів з Україною, станом на сьогоднішній ранок понад 2400 вантажівок очікували на в'їзд до Польщі.
У чергах на шістьох пунктах пропуску на території Польщі в бік України на тлі блокади польськими фермерів на сьогодні перебуває близько 2 460 вантажівок. Найбільш критично низькі показники у напрямку ПП "Шегині" та "Ягодин".
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
В чергах на території Польщі, за інформацією яку ми маємо від польських колег на напрямках, де відбуваються блокування руху для вантажних транспортних засобів станом на ранок десь 2 460 вантажівок
За його словами, найбільші черги навпроти ПП "Краківець", "Ягодин" та "Рава-Руська".
Фактично найбільш критично низькі показники маємо у напрямку ПП "Шегині" та "Ягодин". До прикладу по "Шегині" кордон перетнуло десь 60 вантажівок й близько 60 також перетнуло кордон у напрямку "Ягодина". Але всі ці авто по "Ягодину" - це в бік України. Тому що за останні дні польська сторона не приймала жодної вантажівки, яка рухається з України в бік Польщі по цьому напрямку
Окрім того, він зазначив, що до прикладу у напрямку ПП "Краківець" в єЧерзі на виїзд зареєстровано понад 4 тис. вантажівок. По іншим напрямках ця кількість значно менша.
Додамо
Польські фермери блокують 6 напрямків ПП: "Рава-Руська", "Ягодин", "Устилуг", "Угринів"."Краківець", "Шегині". Доповнення Роман Кондрув - лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині" заявляв, що польські фермери, які блокують дороги поблизу пунктів пропуску з Україною, можуть продовжити протест ще на місяць - до квітня.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протести фермерів проти доступу українських товарів на польський ринок є європейською проблемою, яку має вирішити Європейська комісія.