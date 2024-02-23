Блокада на кордоні з Польщею: у черзі понад 2,4 тис. вантажівок

У чергах на шістьох пунктах пропуску на території Польщі в бік України на тлі блокади польськими фермерів на сьогодні перебуває близько 2 460 вантажівок. Найбільш критично низькі показники у напрямку ПП "Шегині" та "Ягодин".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

В чергах на території Польщі, за інформацією яку ми маємо від польських колег на напрямках, де відбуваються блокування руху для вантажних транспортних засобів станом на ранок десь 2 460 вантажівок

За його словами, найбільші черги навпроти ПП "Краківець", "Ягодин" та "Рава-Руська".

Фактично найбільш критично низькі показники маємо у напрямку ПП "Шегині" та "Ягодин". До прикладу по "Шегині" кордон перетнуло десь 60 вантажівок й близько 60 також перетнуло кордон у напрямку "Ягодина". Але всі ці авто по "Ягодину" - це в бік України. Тому що за останні дні польська сторона не приймала жодної вантажівки, яка рухається з України в бік Польщі по цьому напрямку