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Пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей работает в обычном режиме - пограничники

Пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей работает в обычном режиме - пограничники

Киев  •  УНН

 • 14847 просмотра

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Представитель Госпогранслужбы сообщил, что пункт пропуска "Устилуг-Зосин" функционирует в штатном режиме. Ранее сообщалось о временном прекращении работы из-за сбоя в польской базе данных.

Пункт пропуска "Устилуг-Зосин" на границе с Польшей работает в штатном режиме, без сбоев в работе баз данных с польской стороны. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Работа по направлению пункта пропуска "Устилуг-Зосин" идет. Движение интенсивное, сбоя в работе баз данных по ту сторону у наших коллег мы не отмечаем

- сказал Демченко.  

Напомним 

В воскресенье, 22 сентября, на границе с Польшей временно прекратил работу пункт пропуска "Устилуг - Зосин". Причина заключалась в том, что со стороны польской стороны произошел сбой в работе базы данных.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
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