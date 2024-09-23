Пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей работает в обычном режиме - пограничники
Киев • УНН
Представитель Госпогранслужбы сообщил, что пункт пропуска "Устилуг-Зосин" функционирует в штатном режиме. Ранее сообщалось о временном прекращении работы из-за сбоя в польской базе данных.
Пункт пропуска "Устилуг-Зосин" на границе с Польшей работает в штатном режиме, без сбоев в работе баз данных с польской стороны. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.
Работа по направлению пункта пропуска "Устилуг-Зосин" идет. Движение интенсивное, сбоя в работе баз данных по ту сторону у наших коллег мы не отмечаем
Напомним
В воскресенье, 22 сентября, на границе с Польшей временно прекратил работу пункт пропуска "Устилуг - Зосин". Причина заключалась в том, что со стороны польской стороны произошел сбой в работе базы данных.