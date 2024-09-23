Пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей работает в обычном режиме - пограничники

Пункт пропуска "Устилуг-Зосин" на границе с Польшей работает в штатном режиме, без сбоев в работе баз данных с польской стороны. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Работа по направлению пункта пропуска "Устилуг-Зосин" идет. Движение интенсивное, сбоя в работе баз данных по ту сторону у наших коллег мы не отмечаем