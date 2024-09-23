Пункт пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею працює в звичному режимі - прикордонники

Пункт пропуску "Устилуг-Зосин" на кордоні з Польщею працює в штатному режимі, без збоїв у роботі баз даних з польської сторони. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Робота по напрямку пункту пропуску "Устилуг-Зосин" йде. Рух інтенсивний, збою в роботі баз даних по той бік у наших колег ми не відмічаємо - сказав Демченко.

Нагадаємо

У неділю, 22 вересня, на кордоні з Польщею тимчасово припинив роботу пункт пропуску "Устилуг – Зосин". Причина полягала у тому, що з боку польської сторони стався збій у роботі бази даних.