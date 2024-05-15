На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие

Поток людей и транспортных средств, выезжающих из Украины через украинско-польскую границу, увеличился: ежедневно ее пересекают около 25 тысяч человек и более 5 тысяч транспортных средств, что приводит к накоплению транспортных средств на 4 пунктах пропуска, в то время как на других наблюдается меньший трафик, сообщила в среду Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

"Внимание, увеличился поток лиц и транспорта на украинско-польской границе на выезд из Украины. В течение последних дней количество пропущенных через украинско-польскую границу ежесуточно составляет: около 25 тыс. человек и более 5 тыс. единиц транспорта. Накопление транспорта наблюдается перед пунктами пропуска "Шегини", "Устилуг", "Краковец" и "Рава-Русская", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

При этом, как указано, сейчас наименьший пассажиропоток наблюдается в "Смильнице", "Грушеве" и "Угриневе". "С целью уменьшения времени ожидания в очередях рекомендуем гражданам выбирать эти пункты пропуска для пересечения границы", - отметили в ГПСУ.

Пассажиропоток на границе на выходных вырос, больше выезжают, чем въезжают - пограничники