На польському кордоні черги на виїзд з України: прикордонники попередили, де найбільші

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Київ • УНН

 • 26025 перегляди

Потік людей і транспортних засобів, які виїжджають з України через українсько-польський кордон, збільшився: щодня його перетинають близько 25 000 осіб і понад 5 000 транспортних засобів, що призводить до накопичення транспортних засобів на деяких пунктах пропуску, в той час як на інших спостерігається менший трафік.

Потік людей і транспортних засобів, які виїжджають з України через українсько-польський кордон, збільшився: щодня його перетинають близько 25 тисяч осіб і понад 5 тисяч транспортних засобів, що призводить до накопичення транспортних засобів на 4 пунктах пропуску, у той час як на інших спостерігається менший трафік, повідомила у середу Держприкордонслужба, пише УНН.

Деталі

"Увага, збільшився потік осіб і транспорту на українсько-польському кордоні на виїзд з України. Протягом останніх днів кількість пропущених через українсько-польський кордон щодоби становить: близько 25 тис. осіб та понад 5 тис. одиниць транспорту. Накопичення транспорту спостерігається перед пунктами пропуску "Шегині", "Устилуг", "Краківець" та "Рава-Руська", - повідомили у ДПСУ у Telegram.

При цьому, як вказано, наразі найменший пасажиропотік спостерігається у "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі". "З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону", - наголосили у ДПСУ.

Пасажиропотік на кордоні на вихідних зріс, більше виїжджають, ніж в'їжджають - прикордонники13.05.24, 14:20 • 23216 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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