Польские фермеры снова блокируют шесть пунктов пропуска на границе, в очереди около 2400 грузовиков - Демченко

Польские фермеры возобновили блокирование на ПП "Устилуг", на утро заблокированными остаются шесть пунктов пропуска на польской границе. В очередях на въезд в Украину стоят около 2400 грузовиков, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в субботу, пишет УНН.

Блокирование движения в целом польскими фермерами продолжается, на 6 направлениях, это ПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рвал-Русская", "Шегини" и "Краковец". Если говорить об очередях, которые из-за этого образовались на территории Польши,.. - совокупно по состоянию на утро сегодня это где-то почти 2400 грузовиков. Больше всего - напротив ПП "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин" - сказал Демченко.

По его словам, прекращение на одни сутки блокировки грузовиков на польской границе на ПП "Устилуг" не особо повлияло на общую ситуацию.

"Действительно, вчера по направлению пункта пропуска "Устилуг", я бы сказал символично, начали отказываться от блокирования движения грузовых транспортных средств. И вообще за сутки мы видели определенное оживление движения именно для грузовиков. Количество пересечений границы этой категорией транспорта несколько возросло, но, конечно, в целом на ситуацию это сильно не влияет, потому что ПП "Устигуг" - это то направление, где могут пересекать границу грузовики весом менее 7,5 тонны", - сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины.

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