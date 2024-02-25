Польські фермери знову блокують шість пунктів пропуску на кордоні, у черзі близько 2400 вантажівок - Демченко
Київ • УНН
Польські фермери відновили блокування на ПП "Устилуг", таким чином блокуючи шість пунктів пропуску на кордоні, через що близько 2400 вантажівок опинилися в черзі.
Польські фермери відновили блокування на ПП "Устилуг", на ранок заблокованими залишаються шість пунктів пропуску на польському кордоні. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2400 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у суботу, пише УНН.
Блокування руху загалом польськими фермерами продовжується, на 6 напрямках, це ПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рвав-Руська", "Шегині" та "Краківець". Якщо говорити про черги, які через це утворилися на території Польщі,.. - сукупно станом на ранок сьогодні це десь майже 2400 вантажівок. Найбільше - напроти ПП "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин"
З його слів, припинення на одну добу блокування вантажівок на польському кордоні на ПП "Устилуг" не особливо вплинуло на загальну ситуацію.
"Дійсно, вчора по напрямку пункту пропуску "Устилуг", я би сказав символічно, почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. І загалом за добу ми бачили певне пожвавлення руху саме для вантажівок. Кількість перетинів кордону цією категорією транспорту дещо зросла, але, звісно, загалом на ситуацію це сильно не впливає, тому що ПП "Устигуг" - це той напрямок, де можуть перетинати кордон вантажівки вагою менше ніж 7,5 тонни", - повідомив речник Державної прикордонної служби України.
Польські протестувальники тимчасово призупинили блокування одного пункту пропуску24.02.24, 14:37 • 49221 перегляд