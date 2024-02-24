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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Польські протестувальники тимчасово призупинили блокування одного пункту пропуску

Київ • УНН

 • 49221 перегляди

24 лютого польські протестувальники тимчасово припинили блокування пункту пропуску "Устилуг-Зосін" у річницю початку війни в Україні, дозволивши вантажівкам і легковим автомобілям перетинати кордон за встановленою процедурою.

Польські протестувальники тимчасово призупинили блокування одного пункту пропуску

З 03:00 24 лютого польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг-Зосин". Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише УНН.

Деталі 

У зв'язку з річницею початку війни в Україні, з 03.00 год 24 лютого польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Зосін-Устилуг" 

- резюмували в ДПСУ.

Впродовж 24 лютого пропуск вантажних та легкових автомобілів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд. Біля решти пунктів пропуску з польської сторони на українсько-польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажних машин.

Туск заявив, що Польща готова посилити контроль продукції на кордоні з Україною23.02.24, 16:29 • 22677 переглядiв

Доповнення

Зазначається, що минулу добу західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 60 тисяч осіб та 15 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Згідно з даними ДПСУ, України за минулу добу прослідували 27 тисяч осіб, 23 тисячі з них – громадяни України. Оформлено 112 вантажівок з гуманітарною допомогою

Нагадаємо

У роковини повномасштабного вторгнення рф, у Польщі невідомі втретє зіпсували українську сільськогосподарську продукцію. Цього разу вранці хтось висипав боби з вантажного вагона "Укрзалізниці".

Володимир Омельченко

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